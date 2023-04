Flamengo: Vidal passa por cirurgia e está fora da final do Campeonato Carioca

O Flamengo já finalizou a preparação para a final do Campeonato Carioca diante do Fluminense neste domingo, 9, às 18 horas (de Brasília). No entanto, o técnico Vítor Pereira ganhou um desfalque de última hora.

O volante Arturo Vidal precisou realizar uma cirurgia neste sábado, 8, e está fora da decisão do Estadual. O jogador deu entrada em um hospital no Rio de Janeiro com uma inflamação no cotovelo.

De acordo com o Lance!, Vidal passou a noite no hospital e realizou o procedimento com sucesso. A previsão é que o chileno volte aos gramados já no próximo fim de semana, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador já vinha se queixando do problema no cotovelo e iniciou tratamento com antibiótico, que não surtiu efeito. A cirurgia visa acelerar a recuperação no local.

Sobre o assunto Recuperado, Bruno Henrique é relacionado pelo Flamengo para final contra Fluminense

Tags