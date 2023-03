Arrascaeta é cortado da seleção uruguaia por lesão muscular

O meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, foi cortado da seleção uruguaia para os primeiros amistosos de 2023. A Associação Uruguaia de Futebol anunciou que Diego Hernández, meia-atacante do Montevideo Wanderers, será seu substituto nas partidas diante do Japão, nesta sexta-feira, 24, e da Coreia do Sul, no dia 28 de março.

O Flamengo comunicou, após a vitória por 3 a 1 diante do Vasco neste domingo, 19, que Arrascaeta sentiu uma lesão no músculo adutor esquerdo. A equipe médica do clube carioca irá reavaliar o uruguaio para determinar a gravidade da lesão.

Pela seleção uruguaia, ele já participou de 42 jogos e marcou dez gols, além de contribuir com seis assistências. Na última Copa do Mundo, o meio-campista participou de dois jogos e marcou os dois gols da vitória celeste diante da seleção de Gana na última rodada da fase de grupos.

Nesta temporada, Arrascaeta disputou 14 jogos pelo Flamengo e anotou dois gols e duas assistências.

