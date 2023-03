Prefeito do Rio de Janeiro anuncia estátua em homenagem aos 70 anos de Zico

Homenagem ao ídolo do Flamengo ficará em Quintino, bairro onde nasceu. Ex-jogador completou 70 anos no último dia 3

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta terça-feira, 14, através de seu Twitter que a cidade terá uma estátua em homenagem aos 70 anos de um dos maiores ídolos do Flamengo, Zico. O monumento ficará localizado em Quintino, bairro onde nasceu o ex-jogador.

Paes divulgou que seria feita a homenagem e abriu uma enquete com três opções para que o público escolha a imagem ideal a ser reproduzida na obra. Vascaíno, ele também brinco com "maldades" que o Galinho protagonizou contra o clube de seu coração.

"Para celebrar os 70 anos do Zico, apesar das maldades que fez com meu Vasco, vamos construir uma estátua em Quintino, bairro que o Galinho carregou como sobrenome e fez famoso mundo afora. Estamos entre 3 modelos e quero a opinião de vocês para definir. Então, vamos lá", escreveu o prefeito.

Zico completou 70 anos de idade no último dia 3 de março. Ao longo de sua vasta carreira, conquistou taças importantes pelo Flamengo, como a Libertadores e o Mundial de 1981, três edições do Campeonato Brasileiro e outros sete Estaduais. Apesar de nenhum título relevante, também marcou época com a camisa da Seleção Brasileira.

Recentemente, Eduardo Paes também promoveu uma homenagem ao Pelé, falecido em 29 de dezembro de 2022, por complicações em decorrência de um câncer no cólon. Uma das vias que circunda o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, teve seu nome alterado de Radial Oeste para Avenida Rei Pelé.

