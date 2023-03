Flamenguistas protestam na Gávea e chamam Vítor Pereira de "pipoqueiro"

Os protestos aumentaram nesta semana, após as derrotas nos clássicos para Vasco e Fluminense

O Flamengo teve mais um dia de protesto de torcedores. Desta vez, os rubro-negros foram para a frente da sede da Gávea para reclamar da atual fase da equipe.

O principal alvo foi o técnico Vitor Pereira. O português foi chamado de "pipoqueiro", assim como na sexta-feira, no Ninho do Urubu.

Neste sábado, chamou a atenção o fato de os presentes pedirem o retorno de Jorge Jesus. O treinador atualmente está no Fenerbahce, da Turquia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os protestos aumentaram nesta semana, após as derrotas nos clássicos para Vasco e Fluminense. Com os resultados, os rubro-negros ficaram sem o título da Taça Guanabara e sem vantagem nas semifinais do Campeonato Carioca.

A equipe rubro-negra volta a campo nesta segunda-feira, às 21h10 (de Brasília), em clássico contra o Vasco, pelo primeiro jogo da semifinal do Estadual.