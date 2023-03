Everton Cebolinha reconhece frustração por títulos perdidos no Flamengo

Camisa 11 do Rubro-Negro lamenta derrotas na Supercopa do Brasil, Recopa-Sul-Americana, Mundial de Clubes e Taça Guanabara

A perda do título da Taça Guanabara aumentou a série de decepções do Flamengo nesta temporada. Mesmo com a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, os rubro-negros miravam a primeira taça em 2023.

O atacante Everton Cebolinha lamentou a campanha da equipe na temporada e pregou trabalho para reverter o momento.

"Fico muito chateado pelos resultados negativos, foram quatro decisões sem êxito. Agora a gente tem que trabalhar. Fizemos um excelente primeiro tempo, mas no segundo não conseguimos manter. É trabalhar, consertar os erros, a gente sabe da cobrança, também temos autocobrança, e precisamos colocar em prática para o domingo, que é uma outra decisão", disse.

Everton destacou que o Flamengo fez um bom primeiro tempo no clássico, mas admitiu que os rubro-negros baixaram de intensidade na etapa final.

"O professor cobrou muita intensidade. No primeiro tempo, a gente conseguiu colocar em prática, principalmente marcando a saída de bola do Fluminense, a gente sabe as características do time deles, com toque de bola, e conseguimos marcar bem. Infelizmente, na segunda parte, a gente não conseguiu ter a mesma volúpia e sofremos gols em bolas isoladas", declarou.

O Flamengo espera seu adversário na semifinal do Estadual. Os rubro-negros podem enfrentar Volta Redonda ou Vasco.

