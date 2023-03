​​​​​​​Gabigol prega calma e união após derrota do Flamengo no clássico contra o Vasco

A derrota no clássico aumenta a pressão para cima do técnico Vítor Pereira. O comandante português convive com críticas, mas Gabigol, camisa 10 da equipe, saiu em defesa do treinador

O Flamengo amargou mais uma frustração neste começo de 2023. Neste domingo, o Rubro-Negro perdeu o clássico para o Vasco por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. É mais um motivo de pressão após fracassar na Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. Gabigol analisou o momento do time carioca.

"Claro que queríamos vencer todos os campeonatos, mas a gente disputou estes campeonatos por ser campeão. É um novo trabalho. Queríamos ganhar o clássico. Temos tempo para trabalhar agora. Temos mais um clássico pela frente. Então é trabalhar, trabalhar e trabalhar, porque também só falar não basta. A gente tem de ser calmo e frio. Precisamos trabalhar e nos unir mais uma vez, como fizemos depois desta última derrota e vencer o próximo jogo", declarou Gabigol, à BandSports.

A derrota no clássico aumenta a pressão para cima do técnico Vítor Pereira. O comandante português convive com críticas, mas Gabigol, camisa 10 da equipe, saiu em defesa do treinador.

"A gente está trabalhando muito e se ajustando a cada jogo. A gente joga praticamente todos os dias e assim a gente vai melhorando nos jogos e nos treinos, vendo vídeos. Ele (Vítor Pereira) é um cara excepcional. Precisamos trabalhar mais, falar menos e próximo jogo vencer, que também é um grande clássico", finalizou.

O Flamengo tem mais um clássico pela frente e enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h10 (de Brasília), no Maracanã. O duelo vai decidir a Taça Guanabara, que é a fase de classificação. O Fla lidera com 23 pontos, um a mais do que o rival tricolor.