Everton Ribeiro sai em defesa de Vítor Pereira: "Está se ambientando"

Técnico Vitor Pereira tem seu trabalho questionado. Além dos resultados ruins, as atuações da equipe tem ficado abaixo do normal

O Flamengo disputou três títulos neste começo de temporada e não conquistou nenhum. Com isso, a insatisfação com elenco e comissão técnica só cresceu.

O técnico Vitor Pereira tem seu trabalho questionado. Além dos resultados ruins, as atuações da equipe tem ficado abaixo do normal. Só que o meia Everton Ribeiro saiu em defesa do treinador do Flamengo. O jogador pregou foco no trabalho para a evolução do desempenho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nem sempre as coisas saem como a gente deseja. Três chances de títulos que deixamos passar. Mas como o mister falou, encontramos um caminho e podemos reverter isso. Vamos trabalhar em dobro. Vamos dar apoio para o Vitor. Também está se ambientando e está procurando a melhor equipe. Vamos dar suporte para ele. Só nós no vestiário temos o que é necessário para mudar a situação", disse Everton RIbeiro.

O Flamengo terá a chance de se recuperar neste domingo, contra o Vasco, no Maracanã. Uma vitória vai garantir a conquista da Taça Guanabara, fase de classificação do Campeonato Carioca, aos rubro-negros.