Ex-presidente do Corinthians, Andres Sanchez ri após derrota de VP pelo Flamengo

Antes de perder o título continental para o time do Equador, a equipe rubro-negra caiu diante do Palmeiras na Supercopa do Brasil e não conseguiu alcançar a decisão do sonhado Mundial de Clubes

O Independiente del Valle conquistou o título da Recopa Sul-Americana ao superar o Flamengo na noite desta terça-feira, no Estádio do Maracanã. Pouco depois da derrota do técnico Vítor Pereira, Andres Sanchez, ex-presidente do Corinthians, fez um post inusitado por meio de seu perfil no Twitter.

"Pessoas com má índole, Deus castiga sempre", publicou Sanchez. O ex-presidente do Corinthians, com mais de 80 mil seguidores em seu perfil oficial, completou o post escrevendo sucessivamente a letra "k", maneira comum para expressar risadas.

Pessoas com ma índole Deus castiga sempre kkkkkkkkkkkkkkkkkkk March 1, 2023

A ida de Vítor Pereira ao Flamengo deixou os corintianos enfurecidos, já que, ao deixar o clube, o português alegou questões pessoais e prometeu não trabalhar em outro time em curto prazo. Os tropeços do treinador no time do Rio de Janeiro, portanto, vêm sendo comemorados pelos torcedores alvinegros.

Na primeira partida pela Recopa Sul-Americana, realizada no Equador, o Independiente del Valle ganhou por 1 a 0. Com um gol nos acréscimos, o Flamengo devolveu o placar na noite desta terça-feira, mas acabou derrotado por 5 a 4 nos pênaltis após falha de Arrascaeta.

A passagem de Vítor Pereira pelo Flamengo, por enquanto, é desastrosa. Antes de perder o título continental para o time do Equador, a equipe rubro-negra caiu diante do Palmeiras na Supercopa do Brasil e não conseguiu alcançar a decisão do sonhado Mundial de Clubes.