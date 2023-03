Flamengo tem desfalque de última hora para final da Recopa Sul-Americana

Nesta terça-feira, 28, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida de volta da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle. Uma das novidades é a volta do meio-campista Gerson, que foi desfalque nas últimas duas partidas do clube carioca com dores no tornozelo direito.

Apesar da volta do jogador de 25 anos, o técnico Vítor Pereira terá que lidar com a ausência de outro atleta. Com uma fratura na base do quinto metatarso do pé direito, Erik Pulgar está fora do confronto. Nesse momento, o volante já iniciou tratamento da lesão que sofreu na vitória contra o Botafogo por 1 a 0, no último sábado, 25.

Além de Gerson, o treinador português também conta com Pedro, que era dúvida após sair machucado no primeiro jogo da decisão. Ambos treinaram nessa segunda-feira, 27, e reforçam o time para a partida.

Após a derrota na ida por 1 a 0, o Flamengo busca reverter a desvantagem diante de sua torcida, no Maracanã. A bola vai rolar nesta terça-feira, às 21h30. Em caso de empate no placar agregado, o duelo vai para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis.

