Vítor Pereira lamenta chances desperdiçadas pelo Flamengo contra o Independiente del Valle

O Flamengo foi derrotado pelo Independiente del Valle, do Equador, nesta terça-feira, em Quito. Com o resultado, os cariocas precisam reverter o placar no duelo de volta da Recopa Sul-Americana, no Rio de Janeiro.

O técnico Vítor Pereira falou sobre a partida e lamentou as chances desperdiçadas, principalmente no primeiro tempo.

"O jogo no primeiro tempo foi mais para a gente. Tivemos duas ou três oportunidades de fazer o gol. Tentamos fazer alguns ajustes no segundo tempo, mas tomamos o gol em bola parada. A Recopa está aberta e acredito que, em nossa casa, conseguiremos o resultado", disse.

O português admitiu que o Del Valle criou dificuldade para o Flamengo por estar mais acostumado com a grande altitude, que prejudica o desempenho físico dos jogadores.

"Essencialmente o adversário. Eles conseguem pressionar. Não é fácil aqui. O que nós fizemos essencialmente hoje foi que os três homens mais avançados criaram chances de fazer o gol. Tivemos chances", declarou.

A partida de volta entre as equipes vai acontecer na próxima terça-feira, no Maracanã. O Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título. Antes disso, porém, o Rubro-Negro tem o clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, no sábado. No Estadual, a equipe comandada por Vítor Pereira ocupa a primeira colocação, com 20 pontos.