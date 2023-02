Sem Gerson, Flamengo divulga relacionados para a Recopa; veja lista completa

Neste domingo, 19, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, do Equador. Para este confronto, o técnico Vítor Pereira não poderá contar com o meio-campista Gerson, com dores no tornozelo direito.

Além do jogador de 25 anos, o comandante português também terá que lidar com outros dois desfalques. Marinho, com dores no músculo posterior da coxa esquerda, e o goleiro reserva Hugo Souza, com tendinite patelar. O atacante sentiu lesão durante a vitória da equipe contra o Resende, em jogo atrasado do Campeonato Carioca.

Essa é a segunda vez que o Flamengo enfrenta o Independiente del Valle na final da Recopa Sul-Americana. Ainda sob o comando de Jorge Jesus, o rubro-negro faturou a competição em 2020. No jogo de ida, os cariocas empataram em 2 a 2 e, na volta, venceram por 3 a 0, com destaque para a atuação de Gerson, que marcou duas vezes na partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, os comandados de Vítor Pereira buscam o segundo título do torneio, além de apaziguar o clima do time, que não está bom após a derrota para o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil e a participação abaixo no Mundial de Clubes.

A bola vai rolar para a grande decisão nesta terça-feira, 21, às 21h30min (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, no Equador.

Veja a lista de relacionados completa:

Goleiros: Santos, Matheus Cunha e Kauã

Santos, Matheus Cunha e Kauã Laterais: Ayrton Lucas, Varela e Matheuzinho

Ayrton Lucas, Varela e Matheuzinho Zagueiros: Cleiton, David Luiz, Fabrício Bruno, Pablo e Rodrigo Caio

Cleiton, David Luiz, Fabrício Bruno, Pablo e Rodrigo Caio Volantes: Erik Pulgar, Igor Jesus, Thiago Maia, e Vidal

Erik Pulgar, Igor Jesus, Thiago Maia, e Vidal Meias: Arrascaeta, Lorran, Everton Ribeiro, Matheus França, Matheus Gonçalves e Werton

Arrascaeta, Lorran, Everton Ribeiro, Matheus França, Matheus Gonçalves e Werton Atacantes: Everton Cebolinha, Gabi, Matheusão e Pedro

Tags