Após vitória do Flamengo, Éverton Cebolinha alerta: "Tem que entrar concentrado"

Atacante cearense projeta evolução do Rubro-Negro depois de triunfo por 3 a 1 sobre o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca

Nesta quarta-feira, 15, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3 a 1, na primeira partida após o Mundial de Clubes. O resultado recolocou os rubro-negros na liderança do Campeonato Carioca, com 17 pontos.

No entanto, a atuação da equipe novamente ficou abaixo do ideal. O Flamengo saiu atrás no placar e virou somente na etapa final. O atacante Éverton Cebolinha admitiu que a equipe precisa melhorar.

"No segundo tempo, nós crescemos bastante. No primeiro, tomamos um gol de contra-ataque. Sair atrás no placar dificulta muito. A gente sabe disso, tem que correr o dobro. Vamos ter que ajustar alguma coisa, porque não é normal sair atrás assim, uma equipe muito forte como a nossa. Tem que entrar concentrado nos jogos para evitar que isso aconteça. Mas conseguimos reverter e agora é descansar porque sábado tem outro jogo", disse.

O Flamengo volta a campo neste sábado, 18, às 16 horas (de Brasília), quando terá pela frente o Resende, em partida atrasada pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

