"Existem oportunidades", diz presidente do Flamengo sobre SAF

O Flamengo se tronou uma referência em gestão de clube. Os rubro-negros iniciaram um processo para sanear as dívidas nos últimos dez anos.

Desde 2019, os flamenguistas conseguiram aliviar grande parte das dívidas e puderam investir no futebol. Com isso, a equipe carioca se tornou uma potência na América do Sul.

No entanto, os rubro-negros têm visto a concorrência aumentar. A chegada da SAF no futebol brasileiro possibilitou que outros clubes passassem a investir mais em reforços.

Por conta disso, o presidente Rodolfo Landim admitiu que vem estudando sobre a SAF e não descartou que o Flamengo se torne uma. Só que o mandatário rechaçou os modelos atuais, com a perda do controle das ações.

"Para um clube com a maturidade do Flamengo, é um modelo de SAF completamente diferente do que já vimos até aqui. Mantendo o controle com os sócios do Flamengo, podemos vender, por exemplo, uma porcentagem do clube no mercado e assim captar recursos para construção do estádio de graça. É mais gente para competir com o modelo de gestão de sucesso do Flamengo. É uma nova ameaça, mas existem oportunidades", disse ao portal Uol.

