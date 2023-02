Após o Mundial, Éverton Ribeiro admite necessidade de melhora em "todos os setores"

O Flamengo já está no Rio de Janeiro após a disputa do Mundial de Clubes, no Marrocos. Os rubro-negros decepcionaram e terminaram a competição na terceira posição, após vencer o Al Ahly-EGI, por 4 a 2.

Além da colocação abaixo do esperado, as atuações dos flamenguistas ligaram o sinal de alerta. Os rubro-negros voltaram a sofrer, principalmente no setor ofensivo. O meia Éverton Ribeiro admitiu que a equipe precisar melhorar o desempenho para voltar a ganhar títulos.

"Ver o que fez de bom, de errado. Queríamos o título, não veio. Agora dar um passo para frente, ir melhorando e assimilando cada vez mais o trabalho do Vitor. Temos de melhorar, sabemos disso. Vimos no Mundial, como time mesmo, todos setores temos de melhorar para brigar por título novamente", disse.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, às 21h10 (de Brasília).