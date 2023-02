Flamengo sofre, mas vence o Al Ahly e conquista o terceiro lugar no Mundial

Gabriel Barbosa e Pedro, ambos com dois gols marcados, garantiram a terceira posição do Flamengo no Mundial

Em tarde decisiva de Gabriel Barbosa e Pedro, o Flamengo sofreu, mas conquistou a terceira posição do Mundial de Clubes. Neste sábado, 11, o Rubro-Negro venceu o Al Ahly-EGI por 4 a 2, em Tânger, e retornará para o Rio de Janeiro com medalha.

Os cariocas abriram o placar no início, com Gabriel, de pênalti. O Al Ahly empatou ainda na etapa inicial, com Abdelkader. Na etapa final, os egípcios desperdiçaram um pênalti, mas ainda sim viraram, novamente com Abdelkader.

Os africanos ficaram com um jogador a menos, após expulsão de Abdelfattah. Com um jogador a mais, os rubro-negros viraram com gols de Pedro, duas vezes, e Gabriel, de novo de pênalti.

A equipe de Vítor Pereira volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

Empate na etapa inicial



O Flamengo começou melhor a partida e tinha mais posse de bola. Os rubro-negros chegaram ao gol logo aos dez minutos, com Gabriel. Varela foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti após ser chamado pelo VAR. O atacante cobrou sem chance para o goleiro egípcio.

O revés fez o Al Ahly buscar o ataque. No entanto, os egípcios insistiam nos cruzamentos, sem sucesso. O Flamengo voltou a criar boas chance aos 25 minutos. Em avanço rápido, Pedro aproveitou cruzamento e cabeceou para defesa de El Shenawy. No rebote, Gabriel mandou sobre o travessão.

O panorama da partida seguia o mesmo. De tanto insistir, o Al Ahly chegou ao empate aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio, Abdelkader se antecipou a Fabrício Bruno e cabeceou para a rede.

Flamengo resolve no segundo tempo



No segundo tempo, o confronto começou equilibrado. No entanto, o Flamengo teve a primeira boa chance, aos cinco minutos, com Gabriel. Só que o atacante chutou sobre o travessão.

O susto fez o Al Ahly aumentar a intensidade. Tanto que os os egípcios tiveram a chance de virar aos 12 minutos, quando Maaloul viu Santos defender pênalti. Só que dois minutos depois, a equipe africana marcou o segundo. Abdelkader recebeu passe na área, passou por três marcadores e tocou sem chance para o goleiro rubro-negro.

O revés foi sentido pelos cariocas. O Al Ahly aumentou o domínio em campo e quase fez o terceiro aos 18 minutos. Em boa jogada, Percy Tau recebeu passe na área, mas chutou próximo ao ângulo. O Flamengo só respondeu em seguida, quando Ayrton Lucas foi lançado na área e acabou derrubado. Primeiro o árbitro marcou pênalti, mas foi chamado pelo VAR pela falta ter sido fora da área. No entanto, o lateral direito Abdelfattah acabou expulso.

Com a vantagem numérica, o Flamengo se lançou ao ataque. Só que o Al Ahly quase ampliou em contra-ataque rápido. Sherif foi lançado e finalizou na entrada da área em coma de Santos. A resposta dos rubro-negros veio em grande estilo, aos 31 minutos. Após cruzamento, goleiro e zagueiro egípcios se chocaram e a bola ficou com Pedro, que mandou para o gol.

O Flamengo manteve a postura ofensiva em busca da vitória. Os rubro-negros chegaram ao terceiro aos 39 minutos. O árbitro marcou pênalti após ser chamado pelo VAR por mão de Hany na área. Gabriel novamente cobrou sem chance para El Shenawy.

Nos minutos finais, o Al Ahly ainda buscou o ataque em busca do empate. No entanto, o Flamengo aproveitou erro dos egípcios para decretar a vitória nos acréscimos, com Pedro.