Vítor Pereira justifica saída de Arrascaeta no jogo contra o Al Hilal

O Flamengo decepcionou ao ser derrotado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal do Mundial de Clubes. Além do resultado, o desempenho da equipe chamou a atenção.

Outro ponto de contestação da torcida foram as substituições do técnico Vitor Pereira, sendo a principal delas a troca de Arrascaeta por Pulgar no intervalo para recompor o setor de marcação após a expulsão de Gerson. Vítor Pereira explicou o motivo da mudança.

"Eu não tirei o Arrascaeta por sua condição física. Nunca tiraria ele no 11 contra 11. Mas a equipe sofreu uma expulsão. Uma equipe muito ofensiva, que tem momentos de desequilíbrio na defesa. Gerson e Thiago são jogadores que equilibram com sua percepção e capacidade física, sustentam Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro. Mas, com o resultado e com um a menos, o treinador tem que tomar decisões", afirmou o treinador de 54 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O português revelou que, se não tirasse Arrascaeta, o escolhido seria Gabigol. "Decisões são discutíveis. Não optaria por deixar uma equipe só com o Thiago Maia, com jogadores necessitando de propensão ofensiva. Precisávamos de mais um, dois, três, porque a equipe iria se desequilibrar. Não foi minha opção tirar o Arrascaeta, mas precisei. Era escolher entre ele e o Gabigol. Precisava equilibrar a equipe com um a menos. Foi uma decisão muito difícil, para o nível que o Arrascaeta tem, mas eu tive que tomar uma decisão e foi esse o meu critério", declarou.

O Flamengo fica no Marrocos até sábado, 11, quando terá a disputa do terceiro lugar do Mundial, diante do Al Ahly.

Sobre o assunto Mundial: Vítor Pereira vê arbitragem como fator determinante para eliminação do Flamengo

Galvão Bueno critica diretoria do Flamengo e dispara contra Vítor Pereira: "Não tem bom caráter"

"Começo de ano ruim", reconhece Everton Ribeiro após derrota do Flamengo no Mundial

Tags