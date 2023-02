"Começo de ano ruim", reconhece Everton Ribeiro após derrota do Flamengo no Mundial

Meio-campista e Gabigol falam depois do revés por 3 a 2 para o Al Hilal na semifinal do torneio e lamentam ausência na grande decisão

O Flamengo foi derrotado pelo Al-Hilal-ARA na semifinal do Mundial de Clubes, por 3 a 2, em Marrocos. Assim, os rubro-negros perderam a chance de tentar a disputa pelo bicampeonato.

Após a partida, Éverton Ribeiro lamentou o resultado, mas elogiou a postura do adversário. O meia ainda declarou que o grupo seguirá trabalhando forte para superar o início de ano ruim. Na última semana, a equipe do português Vítor Pereira foi derrotada na decisão da Supercopa do Brasil.

"É difícil encontrar palavras para descrever este momento. Desde que fomos campeões (da Libertadores) mentalizamos este jogo. Parabéns a equipe deles, que soube neutralizar nosso jogo. Em dois lances eles aproveitaram e marcaram os gols. Vão vir as críticas, mas vamos seguir trabalhando. Está sendo um começo de ano ruim", disse.

O atacante Gabriel admitiu o sentimento de tristeza pela derrota e criticou a arbitragem. O camisa 10 também falou sobre o foco na sequência da temporada.

"É uma derrota muito dolorida. O tempo de trabalho influencia, mas não podemos colocar a culpa só nisso. Uma arbitragem totalmente duvidosa. Agora é levantar a cabeça e trabalhar para melhorar. A derrota dói muito, viemos com muito orgulho aqui. Vamos seguir em frente em busca de outros títulos", declarou.

Antes de retornar ao Brasil para dar sequência ao Campeonato Carioca, o Flamengo ainda terá a disputa do terceiro lugar, neste sábado, 11. Os rubro-negros esperam o perdedor da outra semifinal entre Real Madrid-ESP e Al Ahly-EGI.

