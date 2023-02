Flamengo treina no Marrocos visando duelo contra o Al-Hilal, pelo Mundial

Este foi o segundo dia de trabalho em campo do Rubro-Negro no país africano, sendo o primeiro com o adversário da semifinal definido

De olho na semifinal do Mundial de Clubes, o Flamengo realizou mais um treino no Marrocos, em Rabat. Neste domingo, 5, o técnico Vítor Pereira já trabalhou em cima do rival rubro-negro: o Al-Hilal, que desbancou nos pênaltis o Wydad Casablanca, no sábado, 4.

O português, por sinal, viu in loco o duelo entre Al Hilal e Wydad Casablanca, acompanhado de membros da comissão técnica. O Flamengo vai encarar o clube saudita nesta terça-feira, 7, às 16h.

Neste domingo, o técnico rubro-negro conversou com o grupo antes de o treino começar. Vítor Pereira permitiu que a imprensa acompanhasse apenas parte da atividade. Os jogadores do Flamengo participaram de rodas de bobinho.

Este foi o segundo dia de trabalho em campo do Flamengo no Marrocos, o primeiro com o rival adversário da semifinal do Mundial definido. O clube carioca chegou ao país na sexta-feira, 3.

O Flamengo volta a trabalhar nesta segunda-feira, 6, e, na sequência, viaja para Tânger, palco do jogo contra o Al-Hilal.

