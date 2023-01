Flamengo pede afastamento de árbitros da Supercopa do Brasil

A derrota para o Palmeiras na Supercopa do Brasil ainda rende no Flamengo. Os rubro-negros reclamaram de irregularidade no quarto gol dos paulistas.

Segundo a imprensa carioca, a diretoria do Flamengo enviou um ofício para a CBF pedindo o afastamento dos árbitro que trabalharam na partida.

No documento, os rubro-negros sugerem que o árbitro principal, Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO), e o árbitro do VAR, Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC), sejam afastados e passem por um período de reciclagem.

No lance do gol de Gabriel Menino, os flamenguistas reclamam que Mayke teria atrapalhado o goleiro Santos. A partida contava com VAR, que não viu interferência do palmeirense.

O presidente Rodolfo Landim já havia antecipado que iria tomar atitude.

"Não vou antecipar nada, mas me aguardem em pouco tempo que vocês vão ver", disse ao jornal O Dia.

O Flamengo foca na disputa do Mundial de Clubes. Antes da viagem rumo ao Marrocos, os rubro-negros encaram o Boavista, nesta quarta-feira, no Maracanã.

