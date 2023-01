Flamengo admite interesse em Quintero; meia se diz "entusiasmado" para jogar no clube

O vice-presidente Marcos Braz admitiu o interesse do clube carioca no meia Quintero, do River Plate, e no goleiro Rossi, do Boca Juniors

O técnico Vítor Pereira iniciou o trabalho no Flamengo nesta semana. O português foi apresentado e tem como primeiro objetivo a conquista do Mundial de Clubes.

Para esta competição, os rubro-negros vão contar com o retorno do volante Gerson. No entanto, mais nomes podem aparecer nas próximas semanas.

A imprensa carioca tem especulado que o clube está de olho no goleiro Rossi, do Boca Juniors, e do meia Juan Quintero, ex-River Plate. O vice-presidente Marcos Braz admitiu o interesse nos atletas.

"Em relação aos dois, são grandes jogadores. O Rossi já era um desejo antigo desde o ano passado. A gente chegou a conversar com o Boca para saber as possibilidades, e isso ficou em banho-maria até porque ele tinha contrato até o final de maio", explicou o dirigente.

"A situação do Quintero foi um pouco mais no final do ano. Não temos absolutamente nada com esses dois jogadores, estamos analisando o custo-benefício, até que ponto temos que fazer um exercício de tentar essa contratação. O Rossi pode assinar um pré-contrato a partir de ontem, mas não temos absolutamente nada. São dois jogadores que a gente gosta e entende que são muito qualificados", finalizou.

Pouco depois, todavia, Quintero participou de uma entrevista ao jornalista colombiano Ricardo "El Gato" Arce e exaltou o time rubro-negro. O jogador não escondeu o desejo em defender as cores do Flamengo e torce para que a negociação tenha um "desfecho positivo".

"É uma equipe grandíssima (Flamengo). Vai representar a América do Sul no Mundial, que Deus permita que tudo termine bem para todos. Meu representante que está encarregado de tudo. Não posso negar que há interesse, mas são negociações que espero que cheguem a um bom termo. Espero que Deus permita que nos próximos dias tudo se concretize. E agradeço a todo interesse, estou muito feliz, contente e entusiasmado", declarou.

