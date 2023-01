Flamengo entra em acordo com Olympique e fecha compra de Gerson

A notícia que a torcida do Flamengo tanto queria ouvir aconteceu. Isso porque o vice-presidente Marcos Braz confirmou que o volante Gerson vai retornar ao clube.

O "anúncio" do dirigente foi feito pelas redes sociais. "Coringa está voltando", escreveu Braz. O meio-campista defendeu o Rubro-Negro entre 2019 e 2021.

Flamengo e Olympique de Marselha vinham negociando há algumas semanas o retorno de Gerson. O volante é esperado no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos sob o comando de Vitor Pereira visando o Mundial de Clubes.

Na última quarta-feira, 28, o técnico do Olympique Igor Tudor, já tinha confirmado que o meia está de saída do clube.

Gerson está treinando separado do restante do elenco do time francês e, desde a chegada do comandante, perdeu espaço na equipe titular e só atuou em 13 partidas.

