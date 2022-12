Flamengo recusa proposta pelo goleiro Hugo Souza; clube espera proposta da Europa

Vissel Kobe-JAP queria Hugo por empréstimo, com opção de compra, mas o alvo dos flamenguistas é um negócio com um clube europeu

O Flamengo vem buscando um destino para emprestar o goleiro Hugo Souza. O pensamento da diretoria é dar "rodagem" ao jogador, considerado promissor pelos rubro-negros.

No entanto, os dirigentes recusaram a primeira proposta pelo goleiro. O Vissel Kobe-JAP queria Hugo por empréstimo, com opção de compra. Só que o alvo dos flamenguistas é um negócio com um clube europeu: os dirigentes querem colocar o jovem em um destino com mais visibilidade.

De acordo com a imprensa carioca, AZ Alkmaar, da Holanda, e Estoril, de Portugal, sondaram Hugo Souza. Até o momento, os clubes não fizeram proposta pelo goleiro, que começará 2023 como reserva imediato de Santos.

Hugo Souza foi revelado pelo Flamengo e estreou profissionalmente em 2020, quando disputou 27 jogos. Hoje com 23 anos, ele jogou, no total, 61 partidas ao longo de três temporadas.

