Jornal espanhol exalta Arrascaeta e o credencia para jogar na Europa

O Uruguai decepcionou e foi eliminado ainda na fase de grupos da Copa do Mundo. No entanto, o meia Arrascaeta parece ter saído em alta do Mundial. Isso porque o jornal espanhol As fez uma matéria sobre jogador do Flamengo. Segundo a publicação, mesmo com a idade avançada para entrar no mercado europeu, Arrascaeta se credenciou a ganhar uma chance.

"O fato de uma equipe com Luis Suárez, Cavani e Darwin Núñez ter encerrado sua participação na Copa do Mundo com apenas dois gols mostra as dificuldades que teve para gerar perigo. E os dois gols foram marcados por um meio-campista, Giorgian de Arrascaeta, que não havia jogado contra a Coreia do Sul, teve 28 minutos contra Portugal e decidiu o duelo contra Gana com seus dois gols. Aos 28 anos, o talentoso meio-campista nunca jogou na Europa e este tipo de torneio o aprova. Uma das grandes críticas a Diego Alonso é ter lhe dado tão pouco destaque", diz trecho da matéria.

Arrascaeta vem sendo um dos principais jogadores do elenco do Flamengo nos últimos anos. O uruguaio marcou 13 gols e deu 19 assistências nesta temporada. O meia tem contrato com os rubro-negros até 2026.

