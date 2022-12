Presidente do Flamengo confirma acerto encaminhado com Vítor Pereira

Técnico português deixou o Corinthians ao final do Campeonato Brasil e deve substituir Dorival Júnior no comando do Rubro-Negro

O Flamengo está perto de ter um novo técnico para sua equipe, depois de Dorival Júnior se despedir do clube, na última sexta-feira, 25. O presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, afirmou que o time carioca tem um acordo verbal com Vítor Pereira, que deixou o Corinthians, oficialmente, no dia 13 de novembro. A informação foi divulgada pelo Globo Esporte.

Enquanto havia conversas sobre a possível renovação de Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Rubro-Negro entrou em negociação com Vítor Pereira. Apesar de já concretizada a não permanência do treinador na equipe Alvinegra, ele ainda tem contrato com o Timão até 31 de dezembro de 2022. Em sua saída, alegou problemas pessoais envolvendo a saúde de sua sogra, em Portugal.

"Eu não posso dizer que não temos tudo alinhavado com o Vitor Pereira. Nós (diretoria) estivemos com ele, está tudo encaminhado, mas ainda não está nada assinado", disse Landim em entrevista ao ge.

Mais cedo, o periódico português Record, que informou primeiramente o interesse do Flamengo em Vitor Pereira, publicou que a família de VP estaria disposta a se mudar para o Rio de Janeiro.

Enquanto o Flamengo busca um novo técnico, o Corinthians já resolveu esse "problema". No último final de semana, o ex-analista Fernando Lázaro foi anunciado como comandante para 2023.

Vitor Pereira comandou o Corinthians, seu último clube, em 64 partidas. Destas, foram 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. O treinador chegou à final da Copa do Brasil, mas perdeu justamente para o Flamengo, ainda de Dorival Júnior, nos pênaltis.

