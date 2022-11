Dorival Júnior anuncia saída do Flamengo; clube mira Vítor Pereira, ex-Corinthians

O Flamengo não contará com Dorival Júnior para a temporada de 2023, apesar dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Na noite da última sexta-feira, 25, o treinador se despediu do time rubro-negro por meio de vídeo publicado em suas redes sociais. O clube, agora, negocia a contratação do português Vítor Pereira, ex-Corinthians.

"Boa noite, nação e a todos que me seguem. Cheguei em 10 de junho ao Clube de Regatas do Flamengo. Para mim, foi uma emoção única. O que nós vivemos a partir daí, o impulsionamento que ganhamos com a participação de cada um de vocês foi algo que me impressionou, que marcou minha vida, minha carreira, minha história. Jamais vou me esquecer do jogo com o Atlético-MG para frente e, principalmente, daquele domingo em que nos reunimos no centro do Rio de Janeiro", começou o treinador.

Também em seu pronunciamento de despedida, Dorival procurou explicar como ocorreu a decisão de não renovar seu contrato. O técnico fez questão de agradecer aos jogadores, funcionários e torcedores do clube pela parceria e apoio durante sua terceira passagem pelo Flamengo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quero aqui tentar esclarecer apenas dois aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, minha única preocupação, atenção e todo respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse à diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente: que minha atenção estaria voltada ao Flamengo. Financeiramente, não seria um problema nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum em que estive", disse.

"A diretoria entendeu, e respeito isso, que seria um momento de mudança. Quero deixar um agradecimento do coração aos jogadores e aos funcionários do clube que fizeram nosso dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento come essa entidade", continuou.

Dorival encerra terceira passagem pelo Rubro-Negro

O técnico comandou o rubro-negro em 43 jogos, com 26 vitórias, oito empates nove derrotas. Dorival Júnior chegou ao Flamengo em junho para substituir o português Paulo Sousa, que teve uma passagem ruim pela equipe carioca, deixando o clube perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Aos poucos, Dorival arrumou o time e terminou o Brasileirão em quinto lugar, com 52 pontos. Ele foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians após vencer nos pênaltis e levantou a taça da Libertadores ao derrotar o Athletico-PR. Agora, o Flamengo volta a atenção ao mercado para também buscar um novo comandante.

Flamengo de olho em Vítor Pereira

Durante a tarde de sexta, o nome do técnico Vitor Pereira, ex-Corinthians, surgiu como um alvo do Flamengo, mesmo em meio às conversas sobre a renovação de Dorival Júnior. A informação foi publicada, primeiramente, pelo jornal português Record. Segundo o diário, a família acompanharia o treinador ao Rio de Janeiro.

O ex-técnico do Corinthians tinha contrato com o Alvinegro até o final deste ano e decidiu não renovar seu vínculo após alegar problemas familiares, já que sua sogra está doente.

Técnico Vítor Pereira em treino do Corinthians no CT Joaquim Grava, em São Paulo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)



Confira o discurso de despedida de Dorival Júnior:

"Boa noite, nação e a todos que me seguem. Cheguei em 10 de junho no Clube de Regatas do Flamengo. Para mim foi uma emoção única. O que nós vivemos a partir daí, o impulsionamento que ganhamos com a participação de cada um de vocês foi algo que me impressionou, que marcou minha vida, minha carreira, minha história. Jamais vou me esquecer do jogo com o Atlético-MG para frente e, principalmente daquele domingo em que nos reunimos no centro do Rio de Janeiro", começou o treinador.

"Quero aqui tentar esclarecer apenas dois aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, minha única preocupação, atenção e todo respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse à diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente. Que minha atenção estaria voltada ao Flamengo. Financeiramente, não seria um problema nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum em que estive. A diretoria entendeu, e respeito isso, que seria um momento de mudança. Quero deixar um agradecimento do coração aos jogadores, aos funcionários do clube que fizeram nosso dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade", continuou.

Carrego no coração toda a história e participação de cada um de vocês as vezes sem ter de onde tirar estão acompanhando o clube, torcendo, fazendo com que o Maracanã seja sempre um palco maravilhoso, decidindo, fazendo com que o Flamengo se sinta cada dia mais forte, confiante e lutando pelas melhores posições em cada competição.

Muito obrigada de coração, pela forma que fui recebido no clube. Tentei fazer o meu melhor, entreguei tudo que foi possível para que pudéssemos alcançar esses dois grandes títulos que acabaram acontecendo com o apoio de cada um de vocês. Um beijo no coração, meu sincero agradecimento e respeito a cada um de vocês torcedores e simpatizantes do Clube de Regatas do Flamengo."

Tags