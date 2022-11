Em jogo de despedidas, Flamengo perde para o rebaixado Avaí no Maracanã

Os cariocas começaram melhor, mas abriram o placar após gol contra de Wellington, no primeiro tempo. Antes do intervalo, o Avaí empatou com Marcinho. Já no segundo tempo, os catarinenses viraram com Felipe Silva

O Flamengo entrou em campo pela última vez na temporada neste sábado. No entanto, os rubro-negros acabaram derrotados por 2 a 1 para o Avaí, no Maracanã. A partida marcou as despedidas do goleiro Diego Alves e do meia Diego.

Os cariocas começaram melhor, mas abriram o placar após gol contra de Wellington, no primeiro tempo. Antes do intervalo, o Avaí empatou com Marcinho. Já no segundo tempo, os catarinenses viraram com Felipe Silva.

O jogo

O Flamengo iniciou a partida pressionando o Avaí. Os rubro-negros assustaram aos três minutos, com Ayrton Lucas. Os visitantes responderam com Marcinho. Só que Marinho quase abriu o placar ao finalizar em cima de Gledson.

O panorama da partida seguia o mesmo. O Flamengo chegou a balançar a rede aos 21 minutos, com Gabigol. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do atacante. O Avaí não se intimidou e quase marcou em seguida, quando Lucas Ventura obrigou Diego Alves a fazer grande defesa. Depois, Vitinho chutou em cima do goleiro rubro-negro.

O Flamengo só conseguiu abrir o placar aos 41 minutos. Após cruzamento na área, Marinho escorou e o zagueiro Wellington acabou cabeceando para a própria rede.

Os minutos finais foram movimentados. Primeiro, Léo Pereira cobrou falta muito próximo do gol. Já aos 49, o Avaí chegou ao empate. Após cruzamento, Pablo Dyego cabeceou e a bola chegou em Marcinho, que mandou para a rede para decretar o empate no intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa seguiram com a postura ofensiva. O Flamengo quase marcou com um minuto com André, mas Gledson fez grande defesa.

Durante a etapa final, o técnico Dorival Júnior promoveu as substituições de Diego Ales e Diego, que foram ovacionados pela torcida no Maracanã.

Depois disso, o confronto diminuiu muito de ritmo. O Flamengo parou de pressionar e viu o Avaí equilibrar a partida. Tanto que os catarinenses viraram aos 33 minutos. Felipe Silva aproveitou escanteio, cabeceou, viu Hugo Souza defender, mas mandou para a rede no rebote.

O revés fez o Flamengo voltar a pressionar em busca do gol. No entanto, o Avaí segurou o resultado para se despedir da Série A com uma vitória.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1 X 2 AVAÍ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 12 de novembro de 2022



Horário: 16h00 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista (SP-Fifa)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP-Fifa) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP-Fifa)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG/VAR-Fifa)



Cartões amarelos: Lucas Ventura (Avaí)



GOLS



FLAMENGO: Wellington, aos 41min do primeiro tempo



AVAÍ: Marcinho, aos 49min do primeiro tempo; Felipe Silva, aos 33min do segundo tempo

FLAMENGO: Diego Alves (Hugo Souza); Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; João Gomes (Matheuzinho), Diego Ribas (Thiago Maia) e Arturo Vidal (Kayke); Marinho (André), Everton Cebolinha e Gabigol



Técnico: Dorival Jr.

AVAÍ: Gledson; Thales, Wellington Nascimento, Felipe Silva e Natanael (Diego Matos); Lucas Ventura, Eduardo (Andrey) e Jean Cléber; Vitinho, Marcinho (Felipinho) e Pablo Dyego (Gaspar)



Técnico: Fabrício Bento

