Diretora do Flamengo faz ataque xenófobo contra nordestinos após eleições

A diretora de Responsabilidade social do Flamengo, Ângela Machado, publicou nas próprias redes sociais uma mensagem de xenofobia contra nordestinos. A postagem, com motivação política, ocorreu após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva com 50,9% dos votos para presidência do Brasil.

Em sua conta no perfil do Instagram, a profissional de futebol, que também é esposa do presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, referiu-ao aos nordestinos como "carrapatos" ao publicar a seguinte mensagem: "Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome", escreveu em uma imagem que era acompanhada de uma legenda "Por aí...".

Após a repercussão negativa, Ângela Machado privou o perfil na rede social. Até o fechamento dessa matéria, o clube não se pronunciou sobre o caso.

