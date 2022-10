Filme "Aqui é Flamengo" será disponibilizado nesta sexta no Youtube

12:03 | Out. 27, 2022

O curta-metragem relata a história do distrito de Flamengo, em Saboeiro (CE), visitado no dia da final da Libertadores de 2019.

O filme "Aqui é Flamengo", que relata a história do distrito de Flamengo, em Saboeiro (CE), visitado no dia da final da Libertadores de 2019, será disponibilizado gratuitamente no Youtube.



Nesta sexta, 28, a partir das 20h, o público poderá assistir, por meio do canal do Verminosos por Futebol, o curta-metragem. Seu lançamento acontece na véspera da final da Libertadores de 2022 e terá a participação do Flamengo.



Esta é uma produção do Verminosos por Futebol, com coprodução da Sinfonia Filmes, e foi lançada em 2020. Com 25 minutos de duração, teve direção de Rafael Luis Azevedo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao longo do documentário, é mostrada a reação ao título do Flamengo e é revelado que a maioria dos flamenguenses, como são chamados os moradores de lá, são flamenguistas.



Depois de seu lançamento, o curta-metragem esteve em 10 festivais de cinema, passou pelo streaming DAZN e, hoje, encontra-se disponível no Box Brazil Play, streaming de filmes nacionais, e no Prime Video, para usuários dos EUA e do Reino Unido.

Veja o trailer