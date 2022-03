Flamengo voltar a vencer o Vasco e avança à final do campeonato Carioca

Com gol marcado por Willian Arão, Rubro-Negro carioca bate equipe cruz-maltina por 1 a 0 e agora aguarda Fluminense ou Botafogo na decisão do Estadual

O Flamengo carimbou a classificação para a final do Campeonato Carioca com mais uma vitória sobre o Vasco: 1 a 0, neste domingo, 20, no Maracanã. O Rubro-Negro repetiu o placar do jogo de ida. Desta vez, o autor do gol foi Willian Arão. Agora, o time comandado pelo português Paulo Sousa vai em busca de um inédito tetracampeonato estadual na história rubro-negra.

Com a vantagem por ter vencido o jogo de ida e também pela melhor campanha na Taça Guanabara, o Flamengo viu o Vasco adotar uma postura diferente neste domingo. Contudo, assumiu o controle do clássico e derrubou o rival mais uma vez.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Botafogo e Fluminense. O jogo de ida é nesta segunda-feira, 21. O primeiro jogo da decisão do Carioca vai ser no fim do mês (dia 30 ou 31).

Já o Vasco se despede do Campeonato Carioca com um retrospecto ruim: perdeu os cinco clássicos que disputou. Agora, vai se preparar para a Série B do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do ano.

Sem Bruno Henrique, lesionado, o técnico Paulo Sousa optou por Lázaro. O comandante do Flamengo fez outras três mudanças no time titular: Rodinei, João Gomes e Pedro. Matheuzinho, Andreas Pereira e Everton Ribeiro foram para o banco de reservas.

Do lado do Vasco, que entrou em campo precisando vencer por dois gols de diferença, o técnico Zé Ricardo promoveu uma alteração. Ele colocou Figueiredo no lugar de Weverton.



Filipe Luís levou perigo após jogada de escanteio, mas o desvio dele foi para fora. Thiago Rodrigues também trabalhou. O Flamengo recuperou a bola e viu Pedro chutar no canto. O goleiro mandou para fora. O Rubro-Negro abriu o placar. Arrascaeta cruzou, Lázaro tocou e a bola encontrou Arão. O volante chutou no canto: 1 a 0. A vantagem rubro-negra ficou ainda maior.

Gabigol teve a chance de ampliar. Arrascaeta deixou o atacante cara a cara. O artilheiro rubro-negro tentou encobrir o goleiro, mas chutou para fora. O tempo fechou um minuto depois. Gabigol fez falta em Gabriel Pec. Os jogadores do Vasco, então, cercaram e empurraram o atacante.

O Vasco quase aproveitou a falta. Nenê lançou para área e viu Hugo errar a bola, que bateu na trave. Entretanto, o lance foi anulado. Anderson Conceição, que disputou o lance, estava impedido.

Nos minutos finais, o Flamengo assumiu o controle do jogo e não deu chances ao Vasco, garantido mais um triunfo sobre o rival e uma vaga na decisão do Estadual.

