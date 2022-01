Flamengo negocia contratação de Marinho com o Santos

O Flamengo está conversando com o Santos para contratar o Marinho. A informação foi confirmada pelo vice-presidente Marcos Braz, em contato com jornalistas após a vitória do Rubro-Negro sobre a Portuguesa-RJ nesta quarta-feira, 26.

O jogador de 31 anos não esconde o seu desejo de deixar a Vila Belmiro. A principio, a ideia do camisa 11 é ir para o exterior, mais especificamente para os Emirados Árabes, mas ainda não chegou nenhum proposta. O presidente Andrés Rueda, inclusive, já afirmou que não impedirá a saída do atleta caso a oferta seja boa para ambos os lados.

Além disso, o atacante sequer foi inscrito para a disputa do Campeonato Paulista. Oficialmente, o Peixe alega que ele ainda está em fase de recuperação após testar positivo para covid-19. O Alvinegro tem até o dia 25 de fevereiro para acrescentar novos nomes. Caso ele tenha seu nome inserido na lista, o clube paulista só poderia retirá-lo dos relacionados ao fim da primeira fase do Estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recentemente, o Flamengo se despediu de Kenedy, que retornou ao Chelsea. O Rubro-negro ainda negocia a venda de Michael para o Al Hilal. Marinho tem contrato com o Santos até o dia 31 de dezembro de 2022. A partir do meio do ano, portanto, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

Tags