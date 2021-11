Sem cinco titulares, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Ceará

Por outro lado, a equipe terá os principais jogadores do setor ofensivo, como Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e Arrascaeta. O duelo diante do Ceará é o primeiro do Rubro-Negro após a perda do título da Libertadores

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Ceará, que será disputada nesta terça-feira, 30, às 20 horas, no Maracanã. Cinco titulares desfalcam a equipe carioca: o lateral-direito Isla, os zagueiros David Luiz e Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Felipe Luís e o volante Arão. O Vovô tenta surpreender o adversário fora de casa para colar no G-6 do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Rubro-Negro, Rodrigo Caio e David Luiz foram preservados por desgaste físico e devem retornar ao time titular gradualmente. Isla apresentou dores na coxa direita , enquanto Arão, no joelho esquerdo. Filipe Luís sentiu a panturrilha esquerda durante a final da Libertadores e foi substituído ainda no primeiro tempo. Estes três farão exames nesta terça-feira, 30.

Por outro lado, a equipe terá os principais jogadores do setor ofensivo, como Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e Arrascaeta. O duelo diante do Ceará é o primeiro do Rubro-Negro após a perda do título da Libertadores para o Palmeiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os cariocas vivem momento de turbulência depois da derrota no torneio continental, que culminou na demissão do técnico Renato Gaúcho. Diante do Ceará, o clube terá no comando técnico Maurício Souza, um dos auxiliares da comissão técnica permanente do clube. Ele também treinará o time nas últimas três rodadas da Série A, contra Sport, Santos e Atlético-GO.

O embate com o Ceará é decisivo para a Série A. Caso o Flamengo não vença o Alvinegro, o Atlético-MG será campeão antecipado da competição.

A provável escalação do Rubro-Negro: Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Ramon; T. Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabigol.





Tags