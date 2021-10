Além de convocados e lesionados, Flamengo pode ter mais desfalques contra o Fortaleza

16:57 | Out. 07, 2021

Com quatro jogadores a serviço de seleções sul-americanas e três contundidos, Rubro-Negro ainda pode perder Andreas Pereira para duelo deste sábado, 9, no Castelão

O Flamengo ficou no empate de 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, na noite desta quarta-feira, 6. O resultado manteve a distância dos rubro-negros para o Atlético-MG, que também tropeçou na rodada.

A equipe carioca atuou com muitos desfalques. Isla, Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Gabigol estão na disputa das Eliminatórias. Além deles, Diego Alves e Filipe Luís foram poupados. Fora que Gustavo Henrique, David Luiz e Diego, lesionados, nem viajaram com a delegação.

Para piorar, o técnico Renato Gaúcho pode ver a lista de ausentes aumentar neste sábado, 9, contra o Fortaleza, no Castelão. Isso porque o volante Andreas Pereira saiu de campo nesta quarta-feira com dores no adutor da coxa.

O jogador será reavaliado pelo departamento médico para saber se terá condição de jogo. O Flamengo ainda sonha com a conquista do tri brasileiro, mas vem sofrendo com os desfalques, principalmente nas datas Fifa.

Convocados:

Everton Ribeiro e Gabigol (Brasil)



Arrascaeta (Uruguai)



Isla (Chile)

Lesionados:

Gustavo Henrique



David Luiz



Diego Ribas

