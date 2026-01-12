Presidente do Talleres elogia Marcelo Paz e aposta em acordo com o Corinthians por Garro

A Fifa condenou o clube paulista a pagar 3,6 milhões de dólares (R$ 19,3 milhões na cotação atual) ao Talleres, além de uma indenização no valor de 722,4 mil dólares (R$ 3,8 milhões)

A Fifa condenou o clube paulista a pagar 3,6 milhões de dólares (R$ 19,3 milhões na cotação atual) ao Talleres, além de uma indenização no valor de 722,4 mil dólares (R$ 3,8 milhões). O Corinthians aguarda ainda a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre o caso.

O início do trabalho de Marcelo Paz no Corinthians tem rendido elogios em meio às resoluções financeiras do clube. O presidente do Talleres-ARG, Andrés Fassi, exaltou o novo diretor do Timão, que deve iniciar em breve as negociações para solucionar as pendências de pagamento pela aquisição de Rodrigo Garro.

Em entrevista à Espn, o presidente do Talleres comemorou a chegada de Marcelo Paz ao Corinthians como um passo importante para a resolução da pendência financeira. "Fico muito feliz que uma instituição tão importante como o Corinthians esteja contratando pessoas preparadas, honestas e com visão. Eles não são responsáveis pelos enormes descumprimentos de contrato que o clube teve com o Talleres. Espero que possamos receber o que nos é devido e continuar trabalhando juntos como instituições", comentou o dirigente argentino.

Entre as ações financeiras desde a chegada de Marcelo Paz, o Corinthians derrubou o transfer ban após pagar mais de R$ 41 milhões ao Santos Laguna e encerrar a dívida referente à compra do meia paraguaio Matías Rojas. A atenção agora se volta para a pendência envolvendo Garro, com o objetivo de evitar um novo bloqueio do Timão no mercado da bola.

Mercado da bola: Corinthians e Fortaleza em negociações

Após a saída de Maycon para o Atlético-MG, o Corinthians acertou a contratação do meio-campista Matheus Pereira, do Fortaleza. A negociação foi concretizada com vínculo de empréstimo até o fim do ano, com opção de compra.