Corinthians estuda demitir Dorival e tem Vojvoda, ex-Fortaleza, como alvo

Técnicos Juan Pablo Vojvoda e Dorival Júnior se cumprimentam no jogo Fortaleza x São Paulo, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 / Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

A diretoria do Corinthians está insatisfeita com o trabalho de Dorival Júnior e já avalia a possibilidade de demitir o treinador. Um possível desligamento, no entanto, só aconteceria depois do jogo contra o Cruzeiro, marcado para esta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, é bem cotado internamente para o cargo. A Gazeta Esportiva apurou que membros da alta cúpula alvinegra estão descontentes com a pouca ou falta de evolução apresentada pela equipe. Há também o entendimento de que alguns jogadores caíram de desempenho individualmente.

Quanto é a multa de Dorival? Como apurou a reportagem, o salário da comissão técnica de Dorival Júnior é de aproximadamente R$ 1,8 milhão. Já a multa rescisória é de três salários, mais alguns valores referentes a FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Sendo assim, caso o clube do Parque São Jorge queira romper o vínculo com o comandante, precisará pagar em torno de R$ 6 milhões. Vojvoda é bem avaliado Diante do cenário de pressão sobre Dorival, a Gazeta Esportiva apurou que o nome de Juan Pablo Vojvoda, recém-demitido do Fortaleza, é bem avaliado pelo Corinthians. A diretoria não fez qualquer tipo de contato e só o fará caso decida demitir Dorival, mas o argentino é visto com bons olhos.