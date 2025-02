Jogador do Corinthians, Memphis Depay, é condenado em Mônaco por dirigir embriagado

Memphis Depay estreou com a camisa do Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O camisa 94 do Corinthians, Memphis Depay, foi condenado a quatro meses de prisão por dirigir sobre influência de álcool no Principado de Mônaco, pequeno cidade-estado localizada no continente europeu. Com a condenação de prisão suspensa, o holandês terá que pagar multa de 9 mil euros, um pouco mais que R$ 54 mil, na cotação atual, além de ser proibido de dirigir nas localidades, por dois anos. A informação foi dada pelo jornal "Monaco-matin", e confirmado pelo Ministério Público de Mônaco.

Memphis se manifestou após notícias de condenação. O atleta pediu desculpas e assumiu responsabilidade do ocorrido.

“Gostaria de vir aqui e me desculpar. No verão passado, durante minhas férias em Mônaco, cometi um erro e decidi dirigir para casa após tomar algumas bebidas em um restaurante. Eu deveria ter pegado um táxi, mas não o fiz, então gostaria de pedir desculpas e assumir total responsabilidade pela minha ação. 2024 foi um ano de lições e com certeza aprenderei com esta. 2025 será melhor”, disse o camisa 94. Quando foi o caso? O atacante foi parado por policiais no dia 6 de agosto de 2024, quando dirigia de forma "perigosa", seu Rolls Royce pelas ruas do Principado, segundo a denúncia. O bafômetro confirmou a presença de álcool, apontando 1,01 mg/l da substância por ar exalado, ou mais de 2g de álcool por litro no sangue. A quantidade extrapolou os limites permitidos, o que gerou a condenação desta quarta-feira, 5.