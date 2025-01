Ponte Preta x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Paulista

O confronto terá transmissão ao vivo no TNT (canal de TV fechada) e no Max (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ponte Preta x Corinthians: como chegam os times

O Timão está na 2ª colocação do grupo A, com nove pontos, empatado com o líder Mirassol, mas atrás no saldo de gols (7 a 1). Na classificação geral do Estadual, a equipe do técnico Ramón Díaz se encontra na 3ª posição, atrás também do São Bernardo.

Para o compromisso desta quarta, o Corinthians deve seguir sem contar com o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho). O jovem meio-campista Breno Bidon é outra baixa certa, já que está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

