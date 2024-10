Horário de Racing x Corinthians: que horas começa e escalação provável

A transmissão de Racing contra Corinthians será multiplataforma. A partida será transmitida ao vivo e em TV aberta por meio do SBT. Outra opção de transmissão será por TV fechada na ESPN, através via-streaming, na Disney+.

Racing e Corinthians se enfrentam hoje, quinta-feira, 31 de outubro (31/10), em confronto válido pela semifinal da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Presidente Perón, conhecido como “El Cilindro”, em Avellaneda, na Argentina, às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Vindo de um bom resultado frente ao Cuiabá em seu último jogo, que fez a equipe sair da zona de rebaixamento no Brasileirão, agora o Corinthians já muda o foco para garantir a vaga na final da competição Sul-Americana, algo que não acontece desde 2012, quando foi campeão da Libertadores.

No primeiro jogo , o Racing saiu na frente na Arena Corinthians; porém, após receber a virada, conseguiu encerrar a partida em empate. O 2 a 2 na ida deixa a decisão em aberto, já que mais um empate, independentemente da quantidade de gols, levará o jogo para os pênaltis.

Após o Cruzeiro superar o Lanús e garantir vaga na final da Copa Sul-Americana, resta ao Racing e ao Corinthians se enfrentarem com o intuito de decidir o último classificado para a grande decisão, que ocorrerá no dia 23 de novembro.

Campeão da antiga Recopa Sul-Americana em 1988, o Racing agora almeja um retorno a uma competição internacional. A equipe argentina contará com o apoio de sua torcida no 'El Cilindro' para conquistar a vaga frente à equipe corintiana.

No retrospecto, as equipes se enfrentaram por sete vezes, e nunca o Corinthians venceu o Racing. Ao todo, foram cinco empates, e duas vitórias do Racing

