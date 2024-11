Corinthians sofre transfer ban por dívida com zagueiro Balbuena

Balbuena foi campeão brasileiro com o Corinthians, em 2017, sob o comando de Fábio Carille, e também conquistou dois Campeonatos Paulistas, em 2017 e 2018

O Corinthians sofreu um trasfer ban da FIFA devido a uma dívida com o zagueiro Fabián Balbuena. O paraguaio cobra na Justiça valores referentes a direitos de imagem. Com a punição, o clube não poderá contratar novos atletas pelas três próximas janelas de transferências até quitar suas pendências com o paraguaio, que defendeu o Timão entre 2016 e 2018 e entre 2022 e 2023.

A informação foi inicialmente divulgada por Rosinei, ex-jogador do Corinthians e atualmente comentarista da Rádio Craque Neto. O Timão, entretanto, não será prejudicado prontamente com o transfer ban, uma vez que a janela de transferências está fechada.

Caso não quite a dívida que possui com Fabián Balbuena, na próxima janela de transferências o Corinthians não poderá se reforçar para a temporada de 2025. Até por isso a diretoria alvinegra deverá se movimentar nos bastidores para acabar com essa pendência antes de que a punição traga efeitos reais ao clube.