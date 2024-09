Corinthians ‘joga a vida’ na Copa do Brasil e terá decisão contra líder do Brasileiro; veja programação

O elenco corintiano tem treinado desde a última quinta-feira para o embate decisivo da Copa do Brasil contra o Juventude, e no início desta semana isso não será diferente

O elenco corintiano tem treinado desde a última quinta-feira para o embate decisivo da Copa do Brasil contra o Juventude, e no início desta semana isso não será diferente. Na segunda e na terça-feira, o técnico Ramón Díaz fará os ajustes finais para o duelo.

Após o fim da data Fifa, a semana promete ser agitada no Corinthians , que terá espécies diferentes de decisões em duas competições distintas. Primeiro, o Timão decide a vida na Copa do Brasil. Depois, já no fim de semana, terá mais um compromisso importantíssimo no Campeonato Brasileiro.

Como costuma cantar a Fiel Torcida, "o jogo da vida" do Corinthians diante do Juventude na Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira. A bola rola às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela volta das quartas de final da competição nacional.

O Timão foi derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, no Alfredo Jaconi, e terá a missão de vencer o rival gaúcho por dois ou mais gols de diferença se quiser avançar às semifinais do torneio. Caso o duelo termine empatado no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para este compromisso, o técnico Ramón Díaz terá que lidar com as ausências do lateral direito Matheuzinho e do zagueiro Cacá. Os dois receberam o terceiro amarelo no último jogo e precisarão cumprir suspensão.