Torcedores organizados do Corinthians invadem CT após empate pelo Brasileirão

Com uma vitória em 12 rodadas, o Corinthians ocupa a 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com nove pontos conquistados. Pressionado, o Timão volta a campo na segunda-feira para clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque

O elenco do Corinthians recebeu folga antes de iniciar a preparação para o clássico contra o Palmeiras. Assim, os torcedores que invadiram o centro de treinamento não tiveram contato com os jogadores do Timão.

O empate do Corinthians diante do Cuiabá, na última quarta-feira, não amenizou a revolta de torcedores organizados da Gaviões da Fiel, que invadiram o CT Joaquim Grava, nesta quinta-feira. O clube está há seis jogos sem vencer na temporada.

O grupo, então, seguiu para o Parque São Jorge para protestar contra o mau momento do time. Ainda nesta quinta-feira, os muros do Parque São Jorge, clube social do Timão, foram pichados com as frases "acabou a paz", "chega de mentira e mostra atitude" e "time sem vergonha". Ainda na última sexta-feira, 21, torcedores protestaram no local, cobrando, principalmente, o presidente Augusto Melo.

