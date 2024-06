Com só uma vitória, Corinthians vive pior início de Brasileirão dos últimos 12 anos

Em oito partidas disputadas, o Timão somou seis pontos – um vitória, três empates e quatro derrotas. Este, portanto, é o pior início do clube na competição dos últimos 12 anos

A última vez que a equipe fez uma campanha inicial tão ruim foi em 2012. Àquela época, o time havia conquistado só cinco pontos nas primeiras oito rodadas do torneio.

Em oito partidas disputadas, o Timão somou seis pontos – um vitória, três empates e quatro derrotas. Este, portanto, é o pior início do clube na competição dos últimos 12 anos.

O Corinthians largou mal e faz uma campanha ruim, até então, no Campeonato Brasileiro. O time venceu apenas um jogo e está no 15º lugar da tabela de classificação, perto da zona de rebaixamento.

O aproveitamento do Timão na atual edição do Brasileiro é de apenas 25%. A equipe de António Oliveira é a dona do segundo pior ataque da competição, com apenas cinco gols marcados, e sofreu oito bolas na rede – média de uma por jogo.

Naquele ano, o mesmo em que o Corinthians ganhou o título da Libertadores de forma inédita, a equipe se recuperou e terminou o Brasileirão na sexta posição, com 57 pontos conquistados.

O retrospecto do Corinthians contra equipes da Série A do futebol brasileiro também é péssimo. Em todos torneios, o time enfrentou dez rivais da elite, obtendo cinco derrotas, quatro empates e apenas uma vitória – um aproveitamento de somente 23,3%.

O Corinthians saiu do Z4 com o empate diante do Atlético-GO, na última terça-feira, mas ainda pode retornar à zona da degola nesta rodada.

O Timão irá buscar a reabilitação no próximo domingo, quando enfrenta o São Paulo. O Majestoso, válido pela nona rodada do Brasileirão, está marcado para as 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.