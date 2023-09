Suspenso, Mano está fora do Majestoso vai estrear pelo Corinthians diante do Fortaleza

Treinador vai cumprir suspensão automática por punição na época do Inter, não poderá ficar à beira do campo contra o São Paulo, neste sábado, 30, e vai estrear contra o Leão do Pici

Os jogadores só vão saber a escalação no sábado, pouco antes do clássico que será disputado no Morumbi, às 18h30min (de Brasília). Nesta sexta-feira, 29, após participar de coletiva de imprensa, Mano comandou atividades no CT Dr. Joaquim Grava, mas ainda sem esboçar uma formação titular. Esse foi o segundo treino do comandante desde que foi anunciado pelo clube.

Um provável Corinthians para o Majestoso tem: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu; Fausto, Maycon e Giuliano; Wesley, Mosquito e Yuri Alberto. Fagner, Gabriel Moscardo e Yuri Alberto estão suspensos, enquanto Rojas, Giovane e Paulinho se encontram no departamento médico.

A estreia de Mano Menezes foi adiada para a próxima terça-feira, 3, na volta da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Fortaleza. O jogo será na Arena Castelão, às 21h30min (de Brasília).

Corinthians: como foi o treino desta sexta

As atividades do dia iniciaram na parte interna do CT, com treino de força e ativação na academia. No Campo 3, os atletas fizeram aquecimento e um treino técnico em espaço reduzido. Na sequência, no Campo 4, o novo técnico Mano Menezes, realizou um trabalho tático e finalizou com treino de bola parada.