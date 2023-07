Campanha do Fico? Torcedores do Corinthians fazem pix a Róger Guedes, sondado por clubes árabes

A ideia dos corintianos é convencer o jogador a ficar, já que a concorrência com o mercado da Arábia Saudita, do ponto de vista financeiro, é muito complicada.

Um movimento inusitado movimentou as redes sociais durante esta segunda-feira. Vários torcedores do Corinthians depositaram dinheiro via chave pix ao atacante Róger Guedes, que interessa a clubes árabes. A ideia dos corintianos é convencer o jogador a ficar, já que a concorrência com o mercado da Arábia Saudita, do ponto de vista financeiro, é muito complicada.

Além do depósito na conta do camisa 10, vários torcedores pediram para que o jogador ficasse no Timão. O atleta é o artilheiro da equipe na temporada, com 20 gols e uma assistência em 38 jogos.

A maioria dos valores depositados foram apenas simbólicos, de centavos. Várias páginas grandes incentivaram os torcedores a participar da mobilização.

Diferentemente de grande parte dos titulares, Guedes foi relacionado para o confronto contra o Universitario, desta terça-feira. O jogador deve ir a campo, já que está suspenso para o jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

Entenda o negócio



O atacante Róger Guedes, do Corinthians, vem sendo visado por clubes da Arábia Saudita. Al-Nassr e Al-Hilal entraram em contato com o estafe do camisa 10 e não possuem pressa em fechar negócio, já que a janela de transferências árabe fecha apenas no dia 20 de setembro.

O Corinthians possui 40% dos direitos econômicos de Guedes, que tem contrato até agosto de 2025 com o Timão. O atleta é neste momento o principal jogador da equipe do Parque São Jorge, com 20 gols e uma assistência em 38 jogos na temporada.

Não é de hoje que Róger Guedes é alvo de procura no mercado da bola. Aos 26 anos, o jogador é valorizado no mercado e já declarou que tem o desejo de atuar na Europa, além de defender a Seleção Brasileira. O atacante já passou por três temporadas no Shandong Luneng, da China, antes de se transferir ao Timão.

O Corinthians não pretende negociar Róger Guedes, tendo em vista seu grande momento na equipe. Porém, o clube não passa por um bom momento financeiramente e já deixou claro que não trata nenhum atleta como inegociável. Até o momento, o Timão não recebeu qualquer proposta oficial pelo camisa 10, mas sabe que o assédio árabe existe.

Guedes chegou ao Corinthians em meados de 2021 e possui 42 gols em 123 jogos. Contra o América-MG, no último sábado, o jogador alcançou a artilharia da Neo Química Arena, com 30 gols, ao lado de Jô.