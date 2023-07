Preparador do Universitario é detido por racismo após vitória do Corinthians; entenda

Sebastian Avellino Vargas, preparador físico da equipe do Universitario, foi detido após supostamente ter feito gestos racistas para torcedores do Corinthians na Neo Química Arena, nesta terça-feira, 11. O profissional foi encaminhado pelos policiais do estádio à delegacia da própria praça esportiva, o Jecrim.

Além de Sebastian Avellino, quatro torcedores do Corinthians foram até à delegacia para prestar depoimento. Ricardo Bianchini, advogado do Timão, disse que as imagens já estão sendo puxadas pelo clube. O profissional da equipe peruana também foi acusado de chamar corintianos nas arquibancadas de "macacos".

A audiência de custódia acontecerá nesta quarta-feira, 12, no Fórum da Barra Funda. O Juiz determinará se Sebastian Avellino continuará preso preventivamente ou se poderá responder em liberdade. O caso está sendo acompanhado por Armando Monteagudo, cônsul do Peru em São Paulo, a pedido do Universitário.

Nesta terça-feira, 11, o Corinthians venceu o Universitario por 1 a 0, com gol de Felipe Augusto após assistência de Renato Augusto, na reta final do primeiro tempo.

Assim, a equipe de Vanderlei Luxemburgo pode até empatar o jogo de volta que garante vaga para as oitavas de final do torneio sul-americano. Os times se enfrentam no dia 18, no Estádio Monumental de Lima.

Técnico do Universitário sai em defesa do preparador físico detido por racismo

Jorge Fossati, técnico do Universitario, saiu em defesa do preparador físico Sebastian Avellino. O comandante da equipe peruana alega que o profissional “é um cara muito respeitoso” e que teria dito que suas gesticulações não foram interpretadas de maneira correta.



“Não vi. Conheço o meu preparador físico há 13 anos, trabalha comigo desde 2010, é um cara muito respeitoso. Segundo ele me falou, interpretaram mais a gesticulação que fez porque estavam cuspindo e xingando ele. Infelizmente, coisas do futebol. Parece que o torcedor pode fazer o que quiser, mas se a gente reage estamos errados. Estão errados os torcedores do Corinthians, do Universitário, quem for, se não puder entrar no jogo do futebol, que não entre”, comentou Fossati, que teve passagem como treinador pelo Internacional.



“Como eu digo na hora dos jogos, desde que tenha câmera, acabaram as discussões. Se a câmera mostrar que errou, infelizmente vai ter que pagar. Mas não é um delinquente. Se não errou, vai estar com a gente”, finalizou o treinador em entrevista coletiva.