Após fim do jejum de gols no Corinthians, Yuri Alberto atravessa gramado de joelhos e cai no choro

Após o fim conturbado da partida contra o Santos, o autor do primeiro gol da vitória do Timão cumpriu promessa pelo fim do jejum

O centroavante Yuri Alberto abriu caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, alcançada na noite desta quarta-feira, 21, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o fim conturbado da partida, o jogador do Corinthians cumpriu uma promessa pelo fim do jejum de gols e atravessou o gramado da Vila Belmiro de joelhos.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Ruan Oliveira recebeu belo passe de Róger Guedes pela direita e, na saída de João Paulo, cruzou para o meio. Sem goleiro, Yuri Alberto completou para as redes e enfim encerrou uma amarga sequência de 10 partidas seguidas sem marcar.

O fim do clássico disputado na Vila Belmiro foi conturbado. Aos 40 minutos da etapa complementar, torcedores posicionados atrás do gol defendido por Cássio passaram a atirar fogos de artifício no gramado, o que levou o árbitro Leandro Vuaden a antecipar o encerramento da partida.

Diante do clima hostil, os jogadores do Corinthians rapidamente se dirigiram ao vestiário da Vila Belmiro. Momentos depois, com o estádio já vazio, Yuri Alberto retornou ao gramado para cumprir a promessa e, ajoelhado, percorreu a distância de uma linha de fundo até a outra.

Com a vitória no clássico, o Corinthians chega aos 12 pontos e ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 12ª rodada, o time defendido por Yuri Alberto entra em campo para enfrentar o Athletico-PR às 16 horas (de Brasília) deste sábado, 24, na Arena da Baixada.

Veja o vídeo: