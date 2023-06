Corinthians é punido com um jogo de portões fechados por gritos homofóbicos contra São Paulo

O Corinthians foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) com um jogo de portões fechados por conta de gritos homofóbicos entoados por torcedores no clássico contra o São Paulo, no último dia 14 de maio. A decisão foi tomada em sessão realizada nesta quarta-feira, 14.

A 3ª Comissão Disciplinar do STJD puniu o Timão em primeira instância, cabendo recurso para o clube. Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, participou do julgamento.

Na ocasião, o árbitro Bruno Arleu de Araújo, ao ouvir o que estava sendo entoado nas arquibancadas da Neo Química Arena, comunicou o delegado da partida e interrompeu o confronto durante alguns minutos.

Como de costume em clássicos contra o São Paulo, a torcida corintiana entoou diferentes cânticos homofóbicos contra os são-paulinos, em tom de provocação. O Corinthians advertiu seus torcedores através de uma mensagem nos telões da Neo Química Arena, lembrando que cantos homofóbicos eram proibidos, o que inflamou ainda mais os corintianos, que passaram a entoá-los com mais força.

O clássico terminou empatado em 1 a 1, com gols de Michel Araújo e Róger Guedes, ambos no primeiro tempo. O Majestoso foi marcado por polêmicas de arbitragem, com muita reclamação do lado tricolor.

A Fiel Torcida costuma ser um combustível para o Corinthians nas partidas. Não por acaso, o aproveitamento do Timão atuando em seus domínios na temporada é de 66%, enquanto o desempenho fora de casa cai drasticamente.

A próxima partida do Corinthians como mandante, pelo Campeonato Brasileiro, será contra o Red Bull Bragantino, no dia 2 de julho. O jogo está marcado para acontecer às 11 horas (de Brasília).