Com jogadores da base, Corinthians trabalha parte ofensiva de olho no Fortaleza

Vanderlei Luxemburgo comanda atividade com presenças de Cadu, Biro e Pedro com foco no duelo contra o Tricolor, na próxima segunda-feira, 8, pela Série A

O Corinthians deu continuidade, na tarde desta quinta-feira, 4, à preparação para o confronto contra o Fortaleza, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns atletas da base participaram das atividades e o técnico Vanderlei Luxemburgo trabalhou aspectos ofensivos no campo do CT Dr. Joaquim Grava.

O goleiro Cadu (2005), o meio-campista Biro (2004) e o atacante Pedro (2006) completaram o treinamento do Corinthians. O trio desfalcou a equipe sub-20 contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão sub-20.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última terça-feira, 2, na derrota para o Independiente Del Valle, pela Libertadores, concluíram o trabalho regenerativo com atividades na parte interna do CT e também com uma corrida no gramado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O restante dos atletas realizou uma ativação física na academia e seguiram para o Campo 2, onde participaram do aquecimento. Em seguida, o técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um treinamento de organização ofensiva, com diferentes situações de passes, cruzamentos e finalizações.

Corinthians e Fortaleza se enfrentam na próxima segunda-feira, 8, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na liga nacional, o Timão vem de uma derrota para o Palmeiras por 2 a 1, no Allianz Parque.

O Corinthians se encontra na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos conquistados. Até o jogo de segunda, a equipe ainda tem três dias de treinamento no CT Joaquim Grava.