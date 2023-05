Após saída de Cuca, Corinthians anuncia Vanderlei Luxemburgo

A expectativa da diretoria corintiana é para que o treinador já comande a equipe nesta terça-feira, 2, no duelo contra o Independiente Del Valle, no Itaquerão, pela terceira rodada da Libertadores

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira, 1º, Vanderlei Luxemburgo como novo técnico do clube após a saída de Cuca. A expectativa da diretoria corintiana é para que o treinador já comande a equipe nesta terça-feira, 2, no duelo contra o Independiente Del Valle, no Itaquerão, pela terceira rodada da Libertadores.

Cuca esteve à frente do Corinthians em apenas duas partidas e pediu demissão em meio à pressão pela repercussão do caso em que foi condenado por estupro de uma menor na Suíça, em 1989. Ele deixou o clube após a classificação na Copa do Brasil diante do Remo.

Na partida seguinte, o clássico contra o Palmeiras pela Série A, o Corinthians foi comandado pelo técnico interino Danilo, ex-jogador do clube e campeão mundial pela equipe em 2012. A urgência no acerto e na regularização de Luxemburgo se deve também pelo fato de Danilo não ter licença na Conmebol e, portanto, não poderia ficar à beira do gramado contra o Del Valle.

Terceira passagem de Luxemburgo pelo Corinthians

A temporada de 2023 marcará a terceira passagem de Luxermbugo pelo Corinthians. O treinador comandou a equipe em 1998, quando conquistou o Campeonato Brasileiro, e em 2001, conquistando o Campeonato Paulista.

O último trabalho de Luxa foi no Cruzeiro, em 2021, quando ajudou na permanência da equipe na Segundona. Na ocasião, ele teve oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas, com pouco mais de 50% de aproveitamento.

