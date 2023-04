Corinthians vê rejeição da torcida a Roger Machado e adota cautela em em acerto

Não dá para garantir que Roger Machado será o novo técnico do Corinthians. Apesar do treinador ser o mais próximo no momento, a diretoria alvinegra ficou com um "pé atrás" após a forte rejeição dos torcedores com seu nome nas redes sociais.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, Corinthians e Roger Machado estavam apalavrados. Neste domingo, 30, as partes se reuniriam para acertar detalhes contratuais para, posteriormente, o treinador ser anunciado oficialmente.

Ao ver que o nome de Roger não repercutiu bem entre os torcedores, o Corinthians decidiu adotar cautela no negócio. O clube se vê em dúvida neste momento, já que precisa de um técnico o quanto antes para essa sequência da temporada. Ao mesmo tempo, o nome tem que ser certeiro, já que a ideia é não trocar mais de comandante até o final do mandato de Duilio Monteiro Alves, no final do ano.

Enquanto o Corinthians não resolve essa situação, Danilo segue no comando interino da equipe, dando atividades no CT Dr. Joaquim Grava. A tendência é que o comandante do sub-20 esteja á beira do gramado contra o Independiente del Valle, na próxima terça-feira, 2, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

