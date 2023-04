Após caso Cuca, técnico do Corinthians feminino defende jogadoras

Arthur Elias defende jogadoras do Timão após posicionamento contrário à presença de Cuca no comando do time masculino

Arthur Elias, técnico do Corinthians feminino, saiu em defesa de suas jogadoras neste domingo, 30, antes do confronto contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O treinador revelou que, após a nota em tom de protesto publicada por todo elenco, algumas atletas foram xingadas e até ameaçadas.

Na segunda-feira, 24, antes do duelo contra o Internacional, Arthur Elias disse em entrevista que a nota soltada pelo grupo não tinha relação com a chegada do técnico Cuca, condenado por abuso sexual à vulnerável em 1989. Agora, o treinador revelou que sua fala tinha a intenção de amenizar o clima e proteger as jogadoras dos protestos que elas vinham recebendo.

"A gente passou dias conturbados, então é importante no pouco espaço que tenho, me manifestar. Foi uma declaração que eu dei, com a intenção de amenizar um pouco as consequências negativas que o grupo estava sofrendo. Atletas sendo xingadas, não só nas mídias sociais, mas também nas ruas. Algumas delas foram ameaçadas. Então a gente tem que deixar claro que foi um posicionamento feito por todas as atletas, apoiadas por mim. Um posicionamento que se referia a luta dos direitos a favor das mulheres. Obviamente, contra qualquer tipo de violência contra a mulher", disse o treinador ao SporTV.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Arthur seguiu saindo em defesa das jogadoras, falando da importância delas e do Corinthians feminino para a história da modalidade. O técnico lamentou que o grupo tenha perdido força para alguns torcedores e até internamente no clube.

"Isso foi feito e esses efeitos negativos são bastante injustos porque tenho orgulho de dizer que esse nosso projeto é o mais importante que já teve no futebol feminino brasileiro. É muito injusto que seja nesse momento perca força, tanto quando nosso torcedor, como internamente no nosso clube. Então, acho que essa é uma responsabilidade minha enquanto treinador, de todo departamento, de todas as pessoas da imprensa", comentou.

"Tenho certeza que a gente, com nosso projeto, impacta muito nas meninas, na próxima geração. Temos uma possibilidade de transformação, um futebol que sempre foi machista. Além de vários outros fatores, é um novo mercado. Então temos que entender que esse esforço não pode ser perdido e sim aumentado", finalizou o técnico.

Sobre o assunto Presidente do Corinthians diz não se arrepender de contratação de Cuca e lamenta saída do técnico

Após dois jogos, Cuca não é mais treinador do Corinthians

Após estreia de Cuca, jogadoras do Corinthians publicam: "'Respeita as minas' não é frase qualquer"

Relembre o caso

Durante a estreia do técnico Cuca no comando do Corinthians, contra o Goiás, todas as jogadas da equipe feminina, além do técnico Arthur Elias, soltaram uma nota em tom de protesto em suas redes.

“Estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores”, disse o post publicado por atletas do Corinthians no Instagram. As jogadoras lembraram o mote “Respeita as Minas”, idealizado pelo clube.

“‘Respeita as Minas’ não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias”, disse o post, divulgado por nomes como Tamires e Gabi Zanotti.

Após a grande repercussão, Arthur Elias disse que houve um "mal-entendido", negando que a nota tenha sido direcionada ao técnico Cuca. "Não foi nenhum tipo de manifesto nem de protesto. As meninas não personificaram em nenhuma pessoa. Não foi na figura do Cuca nem do nosso presidente, de maneira alguma. Foi apenas um posicionamento de um grupo de mulheres. Acima de tudo, elas são mulheres, que têm o direito de se manifestar, como nosso próprio presidente e o Cuca falaram, e se manifestaram de uma forma muito respeitosa, dentro do cenário e do tema que foi levantado", comentou o treinador antes do confronto contra o Internacional.

"Acho que a injustiça vem porque o clube contratou o Cuca, que é um treinador super vitorioso, experiente, um dos melhores que a gente tem no país. O Cuca se diz inocente, o clube investigou isso, teve esse cuidado. O Duilio conversou com as jogadoras, conversou comigo também. Houve um bate-papo muito importante nesse aspecto com o presidente. Ficou claro que o clube não tem dúvida de que ele é inocente. O Cuca se diz inocente sobre algo que aconteceu há muito tempo", complementou.

Tags